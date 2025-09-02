MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von MasterCard

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 579,20 USD ab.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 579,20 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 579,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 595,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 171.035 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. 3,85 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,37 USD im Jahr 2025 aus.

