MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 575,86 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 575,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 576,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 572,73 USD. Zuletzt wechselten 70.619 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 4,45 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

