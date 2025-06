MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 589,10 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 589,10 USD zu. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 589,24 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 587,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 52.070 MasterCard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2025 auf bis zu 589,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 0,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Mit Abgaben von 27,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 01.05.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,35 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 15,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

