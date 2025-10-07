DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Kurs der MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Dienstagnachmittag positiv

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
500,80 EUR 4,95 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 582,40 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 585,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 578,99 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.775 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 3,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 24,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,90 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

