MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 581,24 USD.

Das Papier von MasterCard konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 581,24 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 586,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 578,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 178.833 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,70 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,38 USD je Aktie belaufen.

