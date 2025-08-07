MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard legt am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 564,13 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 564,13 USD nach oben. Bei 565,56 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 563,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.129 MasterCard-Aktien.

Bei 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 452,00 USD. Mit Abgaben von 19,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 23.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,34 USD je Aktie aus.

