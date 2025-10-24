DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.223 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
MasterCard im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag fester

24.10.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 580,12 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
496,40 EUR 0,95 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 580,12 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 580,19 USD zu. Bei 577,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.625 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 3,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte MasterCard die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen