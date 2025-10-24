MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag fester

MasterCard im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 580,12 USD nach oben.

Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 580,12 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 580,19 USD zu. Bei 577,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.625 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 3,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte MasterCard die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

