MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 564,89 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 564,89 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 564,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 577,24 USD. Zuletzt wechselten 258.104 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 6,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD im Vorjahresquartal. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

