MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

11.09.25 16:13 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 581,04 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 581,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 582,79 USD. Bei 580,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 35.086 Stück.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,52 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,67 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,90 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,15 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
