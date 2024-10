MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 504,17 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 504,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 505,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 504,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.332 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2024 auf bis zu 505,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 359,81 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 28,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,69 USD aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,32 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

