MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Montagabend

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 582,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
496,95 EUR -4,95 EUR -0,99%
Um 20:08 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 582,77 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 586,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 582,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 127.043 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 3,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 19,91 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
