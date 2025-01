MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 522,61 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 522,61 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 524,35 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 522,42 USD. Mit einem Wert von 523,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 51.746 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 537,69 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 2,89 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 425,48 USD am 18.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,57 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,37 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,54 Mrd. USD umgesetzt.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

