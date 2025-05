MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag kaum bewegt

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 582,76 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 582,76 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 582,76 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 581,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 581,70 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 179.043 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 582,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,02 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 428,86 USD am 25.07.2024. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 35,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,98 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 01.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,35 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MasterCard am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,96 USD fest.

