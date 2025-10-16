MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 558,81 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 558,81 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 558,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 562,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 47.114 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

