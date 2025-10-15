MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard wird am Mittwochabend ausgebremst
Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 565,31 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 565,31 USD ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 559,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 564,30 USD. Bisher wurden heute 169.522 MasterCard-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Bei 466,75 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,90 USD aus. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
Datum
Rating
Analyst
31.01.2025
MasterCard Buy
Goldman Sachs Group Inc.
19.07.2019
Mastercard Overweight
Barclays Capital
28.09.2018
MasterCard Outperform
BMO Capital Markets
18.05.2018
MasterCard Neutral
UBS AG
04.01.2018
MasterCard Outperform
RBC Capital Markets
