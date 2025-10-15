MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 567,10 USD ab.
Die MasterCard-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 567,10 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 564,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,30 USD. Bisher wurden via New York 61.581 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 21,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
