MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagabend tiefer

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 549,61 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 549,61 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 549,16 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,80 USD. Bisher wurden heute 247.516 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

