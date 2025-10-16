MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 549,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die MasterCard-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 549,61 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 549,16 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,80 USD. Bisher wurden heute 247.516 MasterCard-Aktien gehandelt.
Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2017
|MasterCard Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|31.10.2016
|MasterCard Neutral
|Compass Point
|29.04.2016
|MasterCard Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|15.04.2016
|MasterCard Neutral
|Compass Point
|30.07.2015
|MasterCard Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|02.08.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|09.07.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|23.01.2009
|MasterCard Ersteinschätzung
|Citigroup Corp.
|11.12.2008
|MasterCard underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen