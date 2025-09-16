MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 591,12 USD.
Um 15:51 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 591,12 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 593,94 USD. Bei 587,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.939 Stück gehandelt.
Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 21,04 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.
Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
