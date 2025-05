MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 563,40 USD ab.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 563,40 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 563,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 60.090 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (588,45 USD) erklomm das Papier am 20.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 01.05.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

