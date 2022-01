MasterCard Aktie News: MasterCard auf grünem Terrain

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 342,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 342,35 EUR. Bei 339,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.326 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2022 auf bis zu 342,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 259,85 EUR am 29.01.2021.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,92 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

MasterCard Inc. ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend, bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen. Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information.

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Mastercard verdient deutlich mehr - Aktie fester

Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Meta gibt Kryptowährung Diem offenbar auf - Bekommen Investoren ihr Kapital zurück?

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com