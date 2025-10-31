MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von MasterCard

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 547,39 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 547,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 543,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 546,35 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.716 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 9,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,46 USD fest.

