MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 552,81 USD.

Das Papier von MasterCard befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 552,81 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 543,85 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 546,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239.797 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 04.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,46 USD je Aktie belaufen.

