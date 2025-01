MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 526,82 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 526,82 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 527,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 527,67 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.449 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 537,69 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,06 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 416,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,93 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,62 Prozent auf 7,37 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,48 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

