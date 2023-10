Teenager schauen lieber YouTube statt Netflix vor: Die neuesten Streaming-Trends im Überblick

Medienkonsum

Die Welt des Streamings und der digitalen Unterhaltung erlebt einen erbitterten Wettbewerb, insbesondere unter den Giganten tobt der Kampf um Nutzer. Eine kürzlich durchgeführte Studie der Investmentbank Piper Sandler hat einige interessante Trends aufgedeckt, insbesondere im Hinblick auf die Vorlieben der Teenager in den USA.

• YouTube führt im täglichen Videokonsum vor Netflix

• Hulu liegt auf Platz drei, gefolgt von Prime und Disney+

• TikTok und Spotify bei Teenagern beliebt, iPhones dominieren



YouTube als führender Streaming-Anbieter

In einer Zeit, in der das digitale Streaming die Art und Weise, wie wir Unterhaltung konsumieren, neu definiert, stehen Plattformen vor der Herausforderung, die Aufmerksamkeit der Zuschauer in einem überfüllten Markt zu gewinnen. Eine Studie von Piper Sandler, die im September 2023 durchgeführt wurde, umfasste eine Stichprobe von mehr als 9.100 Teenagern in den gesamten USA und deckte ihre Video-Sehgewohnheiten auf. Das durchschnittliche Alter der Befragten lag knapp unter 16 Jahren, was ein Bild von der demografischen Gruppe zeichnet, die diese Plattformen am meisten nutzt.

Dabei ergab die Studie, dass amerikanische Teenager einen leicht größeren Anteil ihrer täglichen Video-Sehzeit auf Alphabets Video-Plattform YouTube verbringen, nämlich 29,1 Prozent im Vergleich zu 28,7 Prozent auf Netflix. Diese marginal höhere Präferenz für YouTube mag auf den ersten Blick gering erscheinen, doch sie zeigt eine Verschiebung in den Konsumgewohnheiten der Teenager und hebt die dominante Position von YouTube als kostenlosem Online-Videoanbieter hervor.

Auf dem dritten Platz folgt der Streaming-Service Hulu, der zum Walt Disney-Konzern gehört, allerdings mit einem deutlich geringeren Anteil von etwa 7 Prozent. Die Umfrage offenbart weiterhin, dass sowohl Amazons Prime Video als auch Disney+ ihren Zeitanteil steigern konnten. Die Befragten Teenager gaben außerdem an, dass sie im Vergleich zum Frühjahr weniger Zeit mit Kabelfernsehen und HBO Max verbringen.

Weitere Daten aus der Studie

In einem Artikel des Forbes-Magazins wurde festgestellt, dass YouTube im Mai 2023 rund 8,5 Prozent des gesamten Fernsehkonsums ausmachte, während Netflix mit 7,9 Prozent knapp dahinter lag. Diese Statistik zeigt, dass die beiden Plattformen auch in Bezug auf den gesamten Fernsehkonsum in enger Konkurrenz zueinanderstehen.

Neben den Hauptakteuren YouTube und Netflix zeigte die Studie von Piper Sandler auch, dass andere Plattformen und digitale Dienste bei den Teenagern an Beliebtheit gewinnen. Als beliebteste soziale Plattform unter den Teenagern verbesserte sich TikTok mit 38 Prozent leicht gegenüber dem Frühjahr 2023. Spotify wurde von etwa 70 Prozent der Teenager in den letzten sechs Monaten genutzt, wobei 46 Prozent der Befragten angaben, für den Dienst zu bezahlen oder ein Abonnement für diesen zu haben.

Die Studie ging auch auf die Gerätepräferenzen der Teenager ein und stellte fest, dass das iPhone das dominanteste mobile Gerät bleibt - 87 Prozent der Befragten gaben an, bereits eines zu besitzen und 88 Prozent erwarten, dass (auch) ihr nächstes Mobilgerät ein iPhone sein wird. Mobile Geräte bleiben abschließend zudem die bevorzugte Methode für Kundenservice-Interaktionen, mit einem Anteil von 50 Prozent.

D. Maier / Redaktion finanzen.net