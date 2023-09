Bayer-Aktie tiefer: Bayer platziert neue Hybridanleihen bei Investoren - Bayer investiert in Verhütungsmittel-Produktion in Finnland

Mehrfach überzeichnet

Bayer hat für 1,75 Milliarden Euro Hybridanleihen mit 60 Jahren Laufzeit bei institutionellen Investoren platziert.

Die Anleihen seien mehrfach überzeichnet gewesen, erklärte der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen. Der Erlös soll für den Rückkauf von zwei ausstehenden Hybridanleihen verwendet werden, der bis einschließlich nächsten Dienstag läuft. Geplant sei, dass der Netto-Hybridbestand von Bayer durch die Transaktionen unverändert bleibt, heißt es in der Mitteilung.

Von den neu begebenen Hybridanleihen kommt eine Tranche über 750 Millionen Euro und einer Kündigungssperrfrist von 5,25 Jahren mit einem Kupon von 6,625 Prozent, die andere über 1 Milliarde Euro 1,0 Milliarden Euro und einer Kündigungssperrfrist von 8,25 Jahren mit einem Kupon von 7,000 Prozent.

Die Anleihen sind so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden.

Bayer investiert 250 Mio. Euro in Verhütungsmittel-Produktion in Finnland

Bayer investiert 250 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte für Verhütungsmittel in Finnland.

Mit der neuen Anlage in Turku sollen die Produktionskapazitäten für Implantate und Hormonspiralen zur Empfängnisverhütung ausgebaut werden, wie der Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag mitteilte. Bayer errichtet zudem in Costa Rica eine neue Produktionsanlage für Langzeit-Verhütungsmittel. Beide Projekte sind Teil der bereits 2021 angekündigten Gesamtinvestition von über 400 Millionen Euro für neue Produktionskapazitäten zur Herstellung von Verhütungsmitteln. Der Leverkusener Konzern will damit sein Ziel erreichen, bis 2030 100 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen den Zugang zu modernen Verhütungsmitteln zu ermöglichen. Via XETRA notieren die Bayer-Papiere zeitweise 0,96 Prozent tiefer bei 48,69 Euro.

