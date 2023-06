Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 71,77 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 904.175 Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,78 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 43,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.516,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,74 EUR je Aktie belaufen.

