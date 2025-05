Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 54,20 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 54,20 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.508.673 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,68 EUR.

Am 30.04.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla im Abseits: E-Autos florieren durch Rabatte und Steuervorteile - Tesla-Aktie sinkt

Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten

Mercedes-Benz-Aktie: Mercedes-Benz will weiteres Modell in Alabama bauen