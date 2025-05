Kursverlauf

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag ins Plus

07.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 54,19 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 54,19 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.669 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 73,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,97 Prozent. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 18,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,68 EUR. Am 30.04.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026. Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,47 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Tesla im Abseits: E-Autos florieren durch Rabatte und Steuervorteile - Tesla-Aktie sinkt Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten Mercedes-Benz-Aktie: Mercedes-Benz will weiteres Modell in Alabama bauen

