Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Mittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Wert von 65,85 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 65,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 312.061 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Gewinne von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,08 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,08 EUR fest.

