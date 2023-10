Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 65,42 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 65,42 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,41 EUR ab. Bei 66,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 709.679 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,45 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie eingenommen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

