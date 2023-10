Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 66,13 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,50 EUR. Bisher wurden heute 51.834 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 13,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (50,65 EUR). Mit Abgaben von 23,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie eingefahren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

