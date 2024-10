Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,48 EUR an der Tafel.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,48 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,56 EUR an. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 57,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.150 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Gewinne von 34,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,97 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,61 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 77,25 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,74 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

