Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 56,28 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 56,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 56,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,83 EUR. Bisher wurden heute 516.469 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,96 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,61 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,25 EUR.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36,74 Mrd. EUR gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,69 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

