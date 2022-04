Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:22 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 64,19 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,24 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.082.312 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 54,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,07 EUR an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 11,82 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 46,62 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.04.2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 02.02.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

