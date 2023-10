Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 64,08 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 64,08 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.507 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.241,00 EUR im Vergleich zu 36.440,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

