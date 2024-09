Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 60,34 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,92 EUR. Bei 59,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 961.035 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Mit einem Zuwachs von 28,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,72 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,45 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie