Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 53,45 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 53,45 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,03 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.069.947 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 37,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,68 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

