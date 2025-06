Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Bei 51,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 208.750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 66,28 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 7,36 EUR je Aktie aus.

