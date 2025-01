Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 55,32 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 55,32 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.624.740 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 40,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,36 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,05 EUR an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,68 EUR je Aktie belaufen.

