Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 60,87 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 60,87 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 789.570 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Gewinne von 27,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Abschläge von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,70 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 24.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,87 EUR je Aktie belaufen.

