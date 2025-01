Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 55,77 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 55,77 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 735.897 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 27,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 9,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,26 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,33 EUR an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 34,53 Mrd. EUR gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

