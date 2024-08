Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 58,12 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 58,12 EUR. Bei 58,13 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 296.598 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,01 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,65 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,50 EUR je Aktie belaufen.

