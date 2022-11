Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 04:22 Uhr 0,6 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,83 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.052.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 16,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 29,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

