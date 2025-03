Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) behauptet sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 60,01 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 60,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 60,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 59,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 931.528 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,82 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 66,80 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

