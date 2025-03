Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 61,28 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 61,28 EUR. Bei 61,55 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 891.732 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 20,88 Prozent niedriger. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

