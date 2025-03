Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 60,11 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 60,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,72 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,56 EUR. Zuletzt wechselten 1.108.203 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,57 Prozent.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,82 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 EUR, nach 2,99 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 38,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

