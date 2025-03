Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 58,41 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 58,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.659.972 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 32,60 Prozent zulegen. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,82 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,99 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

