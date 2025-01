Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 55,96 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 55,96 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 55,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 489.791 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 9,31 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,28 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,56 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,53 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

