Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 57,94 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 57,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.733.366 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 33,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,82 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 8,75 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter

Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Börse Europa in Rot: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Minus