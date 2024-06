Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 63,65 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 63,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 63,52 EUR. Bei 64,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.994.208 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 13,46 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,97 EUR belaufen. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 93,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

